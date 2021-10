Serie A, Napoli-Bologna 3-0: Spalletti riaggancia il Milan al primo posto

Gli azzurri tornano in vetta a 28 punti grazie a Fabian Ruiz e ai due rigori trasformati da Insigne

Il Napoli torna in vetta alla classifica, anche se in coabitazione con il Milan. La squadra di Luciano Spalletti batte 3-0 il Bologna al 'Maradona' nel match che chiude il turno infrasettimanale di campionato. Ad aprire le danze la rete di Fabian Ruiz al 18', poi sale in cattedra il capitano Lorenzo Insigne con una doppietta su calcio di rigore (41' e 62'). Il Napoli sale a quota 28 punti e torna al primo posto a pari punti con il Milan, che domenica arriverà all'Olimpico per affrontare la Roma. Il Bologna resta invece a 12.