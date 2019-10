Serie A, Napoli-Atalanta 2-2 con polemiche: la Roma può salire al quarto posto

Sfida per le zone alte della classifica quella tra Napoli e Atalanta. Il big match che ha aperto questo mercoledì di Serie A è terminato in parità, 2-2 al San Paolo. Partita vivace e intensa che perde nei primi minuti uno dei giocatori più grintosi, il centrocampista Allan. Il brasiliano ha chiesto il cambio per un problema al ginocchio sinistro all’11’. Il risultato cambia al 16’ con Maksimovic, che batte il portiere dell’Atalanta Gollini con un colpo di testa nel cuore dell’area di rigore. La Dea trova il pareggio a 5 minuti dal termine del primo tempo con la rete di Freuler aiutato da un intervento impreciso di Meret. La squadra di Ancelotti trova il gol del nuovo vantaggio al minuto 71 con Milik, che appoggia comodamente il pallone in porta dopo aver superato l’estremo difensore avversario. L’Atalanta non molla e con caparbietà riesce a trovare il gol del definitivo pareggio all’88’ con Ilicic. La Roma vincendo contro l’Udinese salirebbe al quarto posto scavalcando proprio il Napoli.