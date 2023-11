Serie A, Monza-Torino 1-1: Colpani risponde a Ilic

Con questo pareggio la squadra brianzola in classifica raggiunge la Roma e la Fiorentina a 17 punti, i ranata invece la Lazio a quota 16

All'U-Power Stadium Monza-Torino finisce 1-1. Nel primo tempo gli ospiti comandano il gioco e si vedono anche annullare una rete a Rodriguez per un fallo di Zapata. Nel primo quarto d'ora i granata collezionano quattro tiri e vanno vicini al gol soprattutto gli attaccanti. Gli uomini di Palladino provano a ripartire, ma impensieriscono Milinkovic-Savic solo con Colpani. Al duplice fischio di Doveri si va all'intervallo sullo 0-0. Nella ripresa il Torino passa in vantaggio grazie ad un gol di Ilic al 55'. Dieci minuti dopo arriva il pareggio del Monza con il gol di Colpani. Con questo pareggio il Monza in classifica raggiunge la Roma e la Fiorentina a 17 punti, il Torino la Lazio a quota 16.