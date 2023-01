Serie A, Monza-Sassuolo 1-1: Caprari pareggia il vantaggio di Ferrari

Le formazioni di Palladino e Dionisi non si fanno male. All'U-Power Stadium il pareggio non accontenta nessuna delle due

Si chiude il match delle 15 della domenica di Serie A. Un punto a testa per Monza e Sassuolo che all'U-Power Stadium non vanno oltre l'1-1. Ospiti che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol al 13esimo di Gianmarco Ferrari sugli sviluppi di calcio d'angolo. Nella ripresa a pareggiare i conti ci ha pensato il gran gol dell'ex Roma Caprari. Con questo pareggio, la formazione di Palladino aggancia Empoli, Bologna e Juventus a quota 22 punti mentre il Sassuolo sale a 17 punti occupando sempre il quartultimo posto in graduatoria.