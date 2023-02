Serie A, Monza-Milan 0-1: decide Messias. Rossoneri terzi in classifica

La ventiduesima giornata di Serie A prosegue con la partita delle 18:00 tra Monza e Milan. I rossoneri passano in vantaggio al minuto 31 con la rete di Messias e si portano a casa i tre punti. La squadra di Stefano Pioli sale momentaneamente al terzo posto in classifica con 44 punti, a più 3 su Roma e Atalanta. Alle 20:45 c'è Inter-Udinese. Domani, invece, sono in programma le altre gare per la corsa Champions: Salernitana-Lazio (15:00) e Roma-Verona (20:45).