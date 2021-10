Serie A, Milan-Verona 3-2: i rossoneri conquistano tre punti in rimonta

La squadra di Pioli momentaneamente al primo posto in classifica con 22 punti

Nella storia del Milan il Verona è già stato "fatale" e stasera l'undici di Tudor ha provato di nuovo a frenare la corsa dei rossoneri. Veneti sul 2-0 dopo 24 minuti grazie ai gol di Caprari e Barak che mettono k.o. i padroni cassa nei primi 45 minuti. Al 59' il Milan ritorna in partita: Leao sulla sinistra sfonda, mettendo un pallone perfetto per la testa di Giroud: il centravanti francese, con ottima scelta di tempo su Sutalo, colpisce di testa e supera Montipò. La squadra di Pioli prende fiducia e pochi minuti dopo Leao sfiora il pareggio, che arriva dall'ennesimo calcio di rigore trasformato da Kessie. La squadra di Tudor accusa il colpo e al 79' subisce il terzo gol: su cross di Castillejo il pallone viene colpito da Gunter che sigla uno sfortunato autogol. Grazie a questa vittoria il Milan sale momentaneamente al primo posto in classifica con 22 punti, mentre il Verona resta fermo a quota 8.