Serie A, Milan-Verona 1-0: ai rossoneri basta il gol di Leao

Il sabato di Serie A inizia con la vittoria del Milan contro il Verona. La gara di San Siro, iniziata con 25 minuti di ritardo a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla città, ha visto il successo dei rossoneri grazie al terzo gol consecutivo in campionato di Leao. La partita, infatti, si sblocca al 8' quando Giroud lancia la freccia portoghese verso la metà campo avversaria e il numero 10 del Milan, non fallisce: 1-0. Il match non regala particolari emozioni. Il Verona, però, al tramonto del primo tempo ha l'occasione per raggiungere il pareggio, ma Sportiello si supera tra i pali su Folorunsho. Anche nel secondo tempo, la musica non cambia. La gara non si accende mai davvero, con la squadra di Pioli che prova a gestire il gol di vantaggio. Nel finale, sia Musah che Jovic hanno l'opportunità per raddoppiare, ma sprecano tutto davanti a Montipò.