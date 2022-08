Serie A, Milan-Udinese 4-2. Polemiche social per un rigore concesso ai rossoneri

I campioni d'Italia in carica soffrono ma conquistano a San Siro i primi tre punti, soprattutto grazie ad una doppietta di Rebic. Rossoneri in svantaggio ad inizio gara con il gol di Becao, raggiungono il pari dagli undici metri. Il rigore assegnato al Milan per l'1-1 di Théo Hernandez al 12' viene concesso dopo che il direttore di gara ha controllato l'azione al VAR. Tantissime le polemiche sui social da parte dei tifosi friulani e non solo. Luca Marelli, ex arbitro, commenta su Dazn: "Va considerato il movimento di Soppy. Per un calcio di rigore ci deve essere un movimento del difendente nei confronti dell'attaccante. Ma Soppy non si muove, non pone il suo corpo verso Calabria. Succede che Calabria sfiora il pallone, scivola sopra il pallone e va lui verso il giocatore dell'Udinese. Doveva essere considerato semplice contatto senza assegnare il calcio di rigore".