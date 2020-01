Serie A, Milan-Udinese 3-2: emozioni a ‘San Siro’, la doppietta di Rebic regala tre punti nel recupero

Il Milan comincia a vedere la luce. I rossoneri trovano la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Cagliari e provano a risalire la classifica. La squadra di Pioli va sotto contro l’Udinese nel ‘lunch match’ a causa del gol di Stryger-Larsen, che sfrutta lo svarione di Donnarumma. Il portiere classe ’99, però, si riscatta con una serie di parate eccezionali che tengono a galla il Milan. Nella ripresa l’ingresso di Rebic cambia tutto: il croato segna il gol del pareggio, poi è ancora Theo Hernandez a completare la rimonta con un tiro da fuori. Poi la nuova doccia gelata: a firmarla, al minuto 85, è Kevin Lasagna con un colpo di testa in torsione stupendo. Ma non è finita, perché al terzo minuto di recupero è ancora Ante Rebic a mettersi in proprio con una grande giocata bucando per la terza volta Musso. ‘San Siro’ esplode di gioia e spera: ora gli uomini di Pioli sono a 28 punti, meno uno dal Cagliari e meno sette da Roma e Atalanta, che però devono ancora giocare.