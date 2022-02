Serie A, Milan-Udinese 1-1: Udogie risponde a Leao. Secondo pari di fila per Pioli

Sorride l'Inter che in caso di vittoria arriverebbe con una partita in meno al primo posto a pari merito con i cugini

Inizia a San Siro la ventisettesima giornata di Serie A. Per il Milan arriva il secondo pareggio consecutivo dopo quello maturato contro la Salernitana nello scorso turno. Leao aveva portato in vantaggio ai suoi controllando in area un cross di Tonali per poi battere in diagonale Silvestri. I bianconeri trovano il pareggio nel secondo tempo al termine di un'azione abbastanza confusa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Udogie sfrutta l'errore di Romagnoli e mette in porta il passaggio in rovesciata di Pereira. Nella fase finale della gara gli uomini di Pioli esercitano una forte pressione offensiva senza trovare la via del gol anzi sono proprio i friulani a creare le azioni più pericolose. Sorride l'Inter che in caso di vittoria arriverebbe con una partita in meno al primo posto a pari merito con i cugini.