Serie A, Milan-Torino 3-2: Allegri blinda il secondo posto

Il Milan tiene a distanza il Napoli (ieri vittorioso a Cagliari) e blinda il secondo posto. L'Inter è a -5, ma i nerazzurri domani affronteranno la Fiorentina al Franchi. La squadra di Allegri batte 3-2 il Torino: nel primo tempo ha aperto le danze Pavlovic poi ci ha pensato Simeone ha rimettere la partita in parità. Nella ripresa segnano Rabiot e Fofana, finale nel brivido per il rigore di Vlasic che aveva accorciato le distanze. Il Torino rimane fermo a 33 punti a +6 sulla zona retrocessione.