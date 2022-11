Serie A, Milan-Spezia 2-1: gol da tre punti di Giroud sul fotofinish

A San Siro la serata dei presenti sugli spalti, iniziata bene con il vantaggio di Hernandez, l'aveva rovinata un ex, figlio di una 'bandiera' oggi dirigente del Milan. Il gol di Daniel Maldini aveva portato lo Spezia in parità al termine di una bella azione personale trovando un tiro a giro che è finito sul palo più lontano. Poi all'89' Giroud, subentrato nella ripresa, con una magia, ha regalato tre punti a Pioli e permesso al Milan di scavalcare l'Atalanta e restare sulla scia della capolista Napoli. Delusione per lo Spezia che torna a casa a mani vuote, perdendo ancora una gara nei minuti finali, restando ferma a quota 9 punti in classifica.