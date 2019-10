Serie A, Milan-Spal 1-0: decide Suso, i rossoneri accorciano sulla zona Europa

Il Milan risorge e dopo 2 partite torna alla vittoria. Alla terza panchina rossonera, Stefano Pioli centra tre punti fondamentali in ottica Europa battendo a ‘San Siro’ la Spal. Match sofferto per i padroni di casa, che vanno al riposo sul punteggio di 0-0 al 45′. Per sbloccare la partita ci vuole un episodio, che puntualmente arriva al 63′: a decidere è una punizione di Suso, che era stato escluso dalla formazione titolare. Il Milan torna a sorridere e sale a quota 13 punti, a -6 dalla Roma.