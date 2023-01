Serie A, Milan-Sassuolo 2-5: sconfitta pesante e fischi a San Siro

Il Milan sprofonda davanti al proprio pubblico. A San Siro il Sassuolo vince 5-2. La squadra di Pioli, dopo il gol annullato a Giroud nei primi dieci minuti, si dimostra sfilacciata, disattenta e con poca personalità. Il Sassuolo in due minuti passa e raddoppia, prima con un tap-in di Defrel, poi con una botta di Frattesi sul primo palo, entrambi con assist del solito Berardi. Il Milan torna in partita al 24' con un gol di testa di Giroud. I rossoneri cercano il gol del pareggio, ma è Berardi ad allungare il vantaggio del Sassuolo. I fischi del pubblico accompagnano le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa, dopo soli due minuti, il Sassuolo cala il gol del poker con un rigore trasformato da Lauriente. Ma la squadra di Dionisi non si ferma e al 79 Henrique firma la cinquina neroverde. Serve a poco il gol di Origi all'81'. Un Milan nervoso, con ben sei carteggini gialli, esce dal campo sotto i fischi del proprio pubblico. In classifica i rossoneri, raggiunti al terzo posto dall'Atalanta, rischiano di essere sorpassati da Lazio e Roma.