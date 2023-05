Serie A, Milan-Sampdoria 5-1: tripletta di Giroud nella cinquina rossonera

A San Siro Milan-Sampdoria finisce 5-1. Nel primo tempo una doppietta di Giroud permette ai rossoneri di andare all'intervallo in vantaggio dopo che Quagliarella aveva pareggiato il vantaggio inziale di Leao. Una prima frazione di gioco senza storia con il Milan più volte vicino al quarto gol. Nella ripresa la squadra di Pioli non si ferma e prima Brahim Diaz e poi di nuovo Giroud firmano la cinquina rossonera che consolida il quinto posto in classifica a -1 dal quarto occupato dalla Lazio.