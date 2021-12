Serie A, Milan-Napoli 0-1: polemiche nel finale. Caso simile di ieri a Bergamo

Colpo grosso del Napoli a San Siro. Battuto il Milan 0-1 grazie ad Elmas. Polemiche nel finale per il gol annullato a Kessie

Si è conclusa la 18a giornata di Serie A. Colpaccio del Napoli che batte il Milan 0-1 a San Siro grazie al gol di Elmas. Il macedone ha portato in vantaggio i partenopei dopo 5 minuti di gioco. Polemiche nel finale per il gol annullato al Milan. Nel finale annullato gol a Kessie per un fuorigioco di Giroud che disturba Jesus nel momento del rilancio. La posizione del francese è stata giudicata attiva. Caso simile del 2-2 annullato all'Atalanta. Stessa applicazione del regolamento e pareggio dell'ivoriano annullato. Partenopei che tornano a +8 sulla Roma.