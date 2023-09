Serie A, Milan-Lazio 2-0: Pulisic e Okafor decidono a ‘San Siro’, rossoneri in vetta

Il Milan si tira fuori definitivamente dalla scia negativa del derby e batte anche la Lazio. A 'San Siro' la squadra di Pioli vince 2-0 e allunga in vetta a quota 18 punti, in solitaria aspettando ovviamente l'Inter che giocherà stasera in casa della Salernitana. A decidere il match è il gol di Pulisic al 60' e quello all'87' di Okafor a chiudere, servito bene da Leao e dimenticato dalla difesa biancoceleste. Una partita intensissima e giocata alla pari, soprattutto nel primo tempo, poi nella ripresa il Milan ha preso in mano la gara alzando il forcing. La Lazio resta così a 7 punti, due in più della Roma in campo domani col Frosinone.