Serie A, Milan-Juventus 2-0: Tomori e Brahim Diaz regalano il successo a Pioli

Un gol per tempo basta ai rossoneri per conquistare i tre punti. Cade ancora la squadra di Allegri, la seconda sconfitta nelle ultime tre di campionato

Nel big match del sabato di Serie A, il Milan ha battuto la Juventus per 2-0. Decisivi per i rossoneri i gol di Tomori nel primo tempo e di Brahim Diaz nella ripresa. Con questi tre punti, la formazione di Pioliaggancia Napoli e Atalanta, che giocheranno domani, a quota 20 punti. Per Allegri invece si tratta della seconda sconfitta in campionato dopo quella con il Monza. I bianconeri rimangono all'ottavo posto in classifica con 13 punti dopo 9 giornate.