Serie A, Milan-Juventus 0-1: decide Locatelli. I rossoneri ora sono secondi

A San Siro Milan-Juventus finisce 0-1. Nessun gol nel primo tempoe un cartellino rosso per Thiaw che costringe i rossoneri a giocare in inferiorità numerica utta la ripresa. Nei primi 45 minuti la miglior occasione è del Milan, con Szczesny bravo a neutralizzare la girata di Giroud da due passi. Il risultato si sblocca al 63° grazie al gol di Locatelli su assist di Weah. Il centrocampista bianconero ha così trovato la sua prima rete stagionale con un tiro da fuori, entrato in porta anche grazie ad una deviazione. Segna l'ex che nel 2016 aveva deciso un Milan-Juve con la maglia rossomera. Il Milan cerca di recuperare ma invano. La Juve di Allegri porta a casa tre punti importantissimi che le permottono di accorciare proprio nei confronti del Milan che ora è secondo in classifica dietro all'Inter.