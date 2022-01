Serie A, Milan-Juventus 0-0: ridotto il gap in classifica dei bianconeri sulla Roma

Non cambia la classifica delle due squadre: rossoneri secondi, insieme al Napoli, dietro l'Inter, bianconeri quinti

Il posticipo della 23esima giornata della Serie A, Milan-Juventus, finisce a reti inviolate. I rossoneri perdono altri punti in casa dopo la sorprendente sconfitta contro lo Spezia, e restano secondi in classifica, raggiunti dal Napoli, dietro all'Inter, mentre la squadra di Allegri continua nella serie di risultati positivi consecutivi in campionato, ma restano al quinto posto in classifica con quattro punti di vantaggio sulla Roma.