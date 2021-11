Serie A, Milan-Inter, la sud: “A chi ha lottato, a chi non ce l’ha fatta”

La curva milanista omaggia lo staff sanitario: "A queste persone la coreografia più importante della stagione"

"A chi ha lottato, a chi non ce l'ha fatta. A chi ha combattuto in prima linea per salvare la nazione. Rendiamo onore a tutte queste persone dedicandogli la coreografia più importante della stagione". Questo lo striscione apparso in curva sud a SanSiro per il derby di Milano. La tifoseria rossonera, che stasera giocherà in casa dinnanzi al tutto esaurito, ha deciso di omaggiare con degli striscioni staff sanitario e chi non ce l'ha fatta. Un bel gesto della tifoseria dunque, che a dispetto di quanto ancora si vede e ascolta negli stadi, merita di essere sottolineato.