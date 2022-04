Serie A, Milan-Genoa 2-0: sorpasso sull’Inter grazie a Leao e Messias

I rossoneri vincono e conquistano tre punti pesanti per la corsa scudetto

In un San Siro che fa registrare il record stagionale di spettatori il Milan batte il Genoa 1-0 nel secondo anticipo della 33a giornata di Serie A. Decidono i gol di Leao dopo 11 minuti di gioco e quello di Messias all'87'. Grazie a questa vittoria il Milan sorpassa l'Inter e torna in testa alla classifica a pochi giorni dalla sfida di ritorno del derby milanese di Coppa Italia. La corsa scudetto (l'Inter ha una partita in meno delle concorrenti) continua ad interessare anche il Napoli che, a meno cinque punti dal Milan, lunedì sera affronterà la Roma allo Stadio Maradona.