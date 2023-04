Serie A, Milan-Empoli 0-0: il turnover di Pioli penalizza i rossoneri

E' un Milan rivoluzionato nell'undici iniziale quello che affronta a San Siro l'Empoli. Pioli lascia a riposo diversi titolari in vista dell'impegno settimanale di Champions. Sono cinque i cambi rispetto all'undici che ha battuto il Napoli. I primi 45' minuti finiscono con le squadre sullo 0-0. Il Milan ha avuto maggiormente il controllo del pallone, pur faticando a sfondare. Un paio di occasioni da gol con Rebic e Théo Hernandez neutralizzati dal portiere dei toscani. Ci prova anche Tonali ma senza riuscire a far gol. C'è stata anche un'occasione da gol per l'Empoli con Caputo, che però non riesce ad agganciare da due passi su sponda di testa di Piccoli. Nella ripresa Perisan dice di no ad altre conclusioni a rete dei rossoneri, palo di Florenzi al 77° mentre al 90° Giroud segna ma Marcenaro annulla la rete per un tocco di mano dell'attaccante. Finisce 0-0 nonostante i 7 minuti di recupero, e il Milan in classifica resta al terzo posto con 51 punti, ma a rischio sorpasso dalla Roma.