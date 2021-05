Serie A, Milan e Juve in Champions: Napoli fuori. Sassuolo ottavo

Faraoni riprende Rrahmani e spedisce gli azzurri in Europa League, bianconeri dilaganti. Impresa rossonera a Bergamo. I neroverdi battono la Lazio ma chiudono dietro alla Roma. Pareggio inutile tra Torino e Benevento.

Si chiude col botto la Serie A 2020/21. Ci si attendeva una serata emozionante ed effettivamente i risultati clamorosi non sono mancati. A cominciare dal pareggio del Napoli, che non va oltre l'1-1 con il Verona e dice addio alla Champions League, chiudendo 5°: al Maradona non basta il vantaggio firmato Rrahmani, Faraoni pareggia e spedisce gli uomini di Gattuso in Europa League. Godono invece Milan e Juventus. I rossoneri chiudono secondi grazie al 2-0 sull'Atalanta firmato Kessiè, autore di una doppietta. Grande prova di forza dei bianconeri a Bologna: 4-1 firmato da Morata (doppietta), Chiesa e Rabiot. Sfiora un grande obiettivo il Sassuolo, che grazie alla rete di Kyriakopoulos e al rigore di Berardi supera 2-0 in casa la Lazio: un risultato che non basta per centrare il piazzamento in Conference League, conquistato invece dalla Roma. Chiude il programma l'inutile sfida tra Torino e Benevento, terminata 1-1: Tello pareggia il vantaggio di Bremer.