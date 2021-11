Serie A, Milan e Inter si dividono il derby: finisce 1-1 a San Siro

Pareggio pieno di emozioni nel big match della dodicesima giornata. La stracittadina di Milano consegna un punto a testa

Finisce 1-1 il derby della madonnina tra Milan e Inter. Il Milan non è riuscito a mettersi da solo davanti a tutte in classifica. Per l'Inter non solo l'amarezza di essere passati per primi in vantaggio grazie al goal dell'ex di Calhanoglu su calcio di rigore all'11', ma anche la beffa di aver sbagliato il secondo penalty della gara con Lautaro. Il goal del pareggio della squadra di Pioli è arrivato al 17' con un autogol di De Vrij. La partita è stata vivace, piena di contrattacchi e con poche pause. Alla fine un pareggio che lascia rammarico ad entrambe. I rossoneri rimangono comunque primi con gli stessi punti del Napoli (32), che alle 18 ha pareggiato con il Verona. L'Inter sale a 25 punti, a meno sette dal primo posto.