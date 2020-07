Serie A, Milan corsaro all’Olimpico: 3-0 alla Lazio

La Lazio cade in casa contro il Milan e rimane a -7 dalla Juventus capolista. I biancocelesti, senza Immobile e Caicedo, vengono superati per 3-0 dai rossoneri dell’ex Pioli, in vantaggio al 23′ con Calhanoglu. I padroni di casa subiscono poi il raddoppio su calcio di rigore, concesso per un tocco di mano di Radu e realizzato da Ibrahimovic al 34′: sfortunato nell’occasione Strakosha, che intuisce la direzione del penalty senza però riuscire a fermare il pallone. Nella ripresa chiude definitivamente i conti Rebic (59′), prima di due grosse occasioni fallite da Theo Hernandez per il possibile poker. Con questa vittoria il Milan sale al sesto posto scavalcando il Napoli: la Roma, impegnata domani al San Paolo, è distante solo due punti.