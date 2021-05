Serie A, Milan-Cagliari 0-0: per i rossoneri la Champions è di nuovo a rischio

I rossoneri pareggiano in casa contro i sardi già salvi e ora saranno costretti a vincere in casa dell'Atalanta

Sembrava quasi una formalità, invece il Milan dovrà ancora sudare per ritrovare la qualificazione in Champions League dopo sette anni. A 'San Siro', con una vittoria, i rossoneri sarebbero stati praticamenti certi del piazzamento. Invece il Cagliari, che in queste ore ha festeggiato la matematica salvezza, gioca una buonissima partita e strappa uno 0-0 di prestigio per i sardi, ma per certi versi 'drammatico' per la squadra di Pioli. Che ora mette di nuovo a fortissimo rischio la qualificazione in Champions: attualmente è in quarta posizione, a 76 a pari punti col Napoli e a +1 sulla Juventus. L'ultima giornata, però, per il Milan sarà contro la squadra più in forma del momento ovvero l'Atalanta, a Bergamo. Un impegno decisamente più difficile rispetto al Napoli (in casa col Verona) e alla Juventus (a Bologna).