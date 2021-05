Serie A, manita dell’Atalanta sul Parma. A Benevento passa il Cagliari

I nerazzurri sono attualmente secondi in classifica a 72 punti

L'Atalanta continua la sua corsa al secondo posto e contro il Parma realizza una manita. Apre la partita Malinovskyi al 12', mentre tutte le altre reti vengono messe a segno nella ripresa. Il 2-0 è a firma di Pessina, mentre Muriel al 77' porta a tre le lunghezze del vantaggio. Al 78' prova a riaprire la partita Juan Brunetta, ma dieci minuti più tardi ancora Muriel mette la parola fine sulla partita. A nulla serve il gol di Sohm all'88', al quale ha risposto Miranchuck al 93'. Come scrive Opta, è stata la prima partita nell'era dei tre punti a vittoria in cui una squadra di Serie A ha trovato quattro gol con giocatori subentrati .L'Atalanta è attualmente seconda in classifica a 72, con il Napoli a -2. Il Cagliari vince in casa del Benevento per 3-1: Lykogiannis segna un gol-lampo al 1', al quale risponde Lapadula al 16'. Pavoletti nella ripresa segna la rete del vantaggio, con Joao Pedro che al 93' chiude definitivamente la partita. Pareggio invece tra Verona e Torino. I granata vanno in vantaggio solamente all'85', ma tre minuti più tardi Dimarco riporta la parità.