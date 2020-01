Serie A, manita della Samp al Brescia: ok Torino e Fiorentina

Alle 15 si sono giocate tre partite valevoli per la 19° giornata di Serie A. La Sampdoria vince per 5-1 in casa contro il Brescia: a passare in vantaggio sono gli ospiti al minuto 12 del primo tempo con Chancellor, ma la squadra di Claudio Ranieri trova prima il pareggio al 34° con la rete di Linetty e poi il vantaggio con Jakub Jantko. Nella ripresa i blucerchiati dilagano con la doppietta di Fabio Quagliarella e il gol di Gianluca Caprari. Vincono anche Torino e Fiorentina: i granata superano il Bologna di Mihajlovic grazie al gol di Berenguer al minuto 11 del primo tempo, mentre i viola battono la Spal 1-0 grazie alla rete firmata da Pezzella al minuto 82.