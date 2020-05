Serie A, lunedì la definizione del nuovo calendario. Ancora dubbi sulla Coppa Italia

Ancora lontano l’accordo totale sulle date per la ripartenza del calcio in Italia. Secondo quanto riporta la Rai infatti le riserve riguarderebbero solo la Coppa Italia e non il campionato. Per la Serie A si va verso la conferma del 19 giugno come prima data utile, nella quale dovrebbe andare in scena la sfida tra Atalanta e Sassuolo. Una partita dal significato importante, visto che si giocherà a Bergamo, tra le province più colpite dall’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Le altre tre partite del recupero della 25esima giornata dovrebbero essere poi spalmate tra il 20 e il 21. Discorso opposto per la Coppa Italia: a non convincere è infatti la finale in programma il 17, dopo che il 13 e il 14 verranno disputate le semifinali. Lunedì verranno sciolti probabilmente gli ultimi dubbi riguardanti le tempistiche del calcio italiano.