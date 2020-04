Serie A, l’ultima tentazione: ripartire dalla Coppa Italia

Ripartire dalla Coppa Italia. È questa l’ultima tentazione della Lega Serie A per la ripresa del calcio dopo l’emergenza coronavirus. Come riporta ‘repubblica.it’, infatti, nel Consiglio tecnico oggi si è discusso di questo tema aprendo a questa ipotesi particolare, ovvero far giocare come prima cosa le due semifinali di ritorno rimaste in sospeso: Juve-Milan e Napoli-Inter, rinviate da inizio marzo. In questo modo si riprenderebbe guadagnando giorni per il nuovo ‘start’ del campionato e si eliminerebbe il rischio di non giocare mai questi match, che potrebbero anche essere subito seguiti dalla finale. O dal recupero della 25esima giornata. La soluzione piace a tutti e non avrebbe ostacoli ‘politici’, inoltre garantirebbe alla Rai il primo evento calcistico dopo la pandemia.