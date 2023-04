Serie A, l’Udinese domina 3-0 la Cremonese. Il Monza supera 3-2 la Fiorentina

Tanti gol nelle due gare delle 15 di questa 31esima giornata di Serie A. All'U-Power Stadium grande spettacolo, soprattutto nel primo tempo con il parziale addirittura di 2-2 dal 2-0 viola dopo i gol di Kouame e Saponara in 13 minuti. Poi l'autogol di Biraghi riapre la partita, pareggiata da Mota Carvalho prima dell'intervallo. Nella ripresa arriva il 3-2 definitivo di Pessina su rigore, dopo che gli era stato già annullato un gol per fallo di mano proprio nel recupero del primo tempo. Vince quindi ancora la squadra di Palladino. Altro 2-3 per la Fiorentina dopo quello di Conference con il Lech Poznan di giovedì. Poca storia invece nell'altro match, con l'Udinese che supera agevolmente la Cremonese penultima: finisce 3-0 con i gol tutti nel primo tempo di Samardzic, Nehuen Perez e Success.