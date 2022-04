Serie A, l’Udinese cala il poker contro l’Empoli. La Salernitana espugna Marassi

Nelle partite delle 15, la squadra di Nicola batte in trasferta i blucerchiati conquistando tre punti fondamentali. I friulani invece passeggiano in casa contro i toscani

Tutto facile per l'Udinese che alla Dacia Arena vince 4-1 contro l'Empoli di Andreazzoli. Dopo appena 6 minuti, la squadra di Cioffi trova subito il vantaggio grazie all'autogol di Ismajli. Nella ripresa si scatenano i friulani che chiudono il match con Deulofeu, Pussetto e Samardzic, in mezzo la rete di Pinamonti dal dischetto al 67esimo minuto. L'Udinese raggiunge il Torino a quota 39 punti occupando così l'undicesimo posto in classifica, staccando l'Empoli fermo a 34 punti e in 14esima posizione. Nell'altro match delle 15, la Salernitana sbanca Marassi 2-1 con due reti nel primo tempo. Dopo 6 minuti la squadra di Nicola era già in vantaggio di due lunghezze grazie alle reti di Fazio e Ederson. Per la Samp, ad accorciare le distanze ci ha pensato Caputo, sempre nel primo tempo. I granata di Iervolino rimangono ultimi in classifica ma adesso il Genoa e il Venezia sono distanti rispettivamente tre e quattro punti e la Salernitana ha ancora due partite da recuperare.