Negli ultimi anni i fondi di investimento stanno sempre più conquistando il calcio mondiale ed europeo. Oggi, ad esempio, il campionato italiano conta 10 club con un proprietario o un fondo proveniente dall'estero. Un cambiamento che sembra oramai naturale, ma che non convince ancora alcuni esponenti italiani fra cui il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il numero 1 dei biancocelesti è intervenuto sulla questione in onda su Rai 3 con queste parole: "Il calcio svolge un’azione sociale, toglie dalle periferie i ragazzi. Oggi invece ci sono perlopiù fondi stranieri, che non hanno interesse sociale. Bisogna valorizzare al meglio le persone che vogliono amplificare i valore dello sport, questo deve essere fondamentale. La vendita del diritti televisivi è legata anche alla qualità delle rose e ai giocatori che riusciamo ad ingaggiare".