Serie A, lo Spezia frena l’Atalanta: 0-0 al Manuzzi

Al Dino Manuzzi di Cesena, lo Spezia ferma l’Atalanta: il secondo anticipo dell’8° giornata termina 0-0, con i bianconeri che riescono a fermare gli uomini di Gasperini, sulla carta favoriti per la vittoria. Parte bene la formazione di Italiana, che dopo 2′ colpisce un palo con Farias. Al quarto d’ora Gosens manda alto da distanza ravvicinata, poi Duvan Zapata si fa respingere una conclusione a botta sicura da Erlic. Ancora il colombiano protagonista al 38′, quando pareggia il conto dei legni nell’ultima grande occasione del primo tempo. Al 56′ Gosens segna ma il Var annulla per posizione di fuorigioco di Zapata, autore dell’assist per l’esterno atalantino. Risponde lo Spezia con Gyasi: para Gollini. Lammers impegna Provedel, che si supera su Pasalic e Gosens all’83’ e quattro minuti più tardi ancora su Pasalic. L’Atalanta raggiunge Roma, Napoli e Lazio a 14 punti, lo Spezia sale a quota 9.