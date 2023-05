Serie A: l’Inter travolge il Verona, la Lazio vince 2-0. Pareggio per Roma e Milan

Va in scena questa sera la prima trance della 33esima giornata di campionato. Sono andate in scena alle 18 le prime partite, mentre alle 21 sono scese in campo la Roma, che ha affrontato il Monza, la Lazio, in casa contro il Sassuolo, il Milan, che ha fronteggiato la Cremonese e l'Inter, che è volata a casa del Verona. Tutte le squadre sono in corsa per un posto in Champions, il risultato che dà più all'occhio è quello della squadra di Inzaghi che batte 6-0 la formazione gialloblu. Anche la Lazio porta a casa 3 punti. La formazione di Sarri batte il Sassuolo 2-0 e rimanda i festeggiamenti del Napoli. A segno Felipe Andreson e Basic. Roma e Milan non riescono ad andare oltre al pareggio. I rossoneri fanno 1-1 contro la formazione di Bellardini. Stesso risultato per la squadra di Mourinho. A segno El Shaarawhy e Caldirola. Attualmente la classifica vede la Lazio al secondo posto, l'Inter al quarto con 60 punti, e Atalanta, Milan e Roma dietro con 58.