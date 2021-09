Serie A, l’Inter torna alla vittoria: travolto 6-1 il Bologna. Doppietta di Dzeko

Oltre l'ex giallorosso sono andati a segno Lautaro, Skriniar, Barella e Vecino

E' un'Inter strepitosa quella che espugna il Bologna. A San Siro i nerazzurri travolgono gli avversari per 6-0. Dopo solo 6 minuti apre le danze Lautaro Martinez, mentre chiudono il primo tempo le reti di Skriniar e Barella, rispettivamente al 30' e al 34'. Nella ripresa al 54' dilaga Vecino, prima della doppietta di Dzeko (entrato al 29' per Correa) realizzata in dieci minuti. Il gol della bandiera del Bologna arriva allo scadere con Theate. La squadra di Inzaghi torna quindi alla vittoria dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid e il pareggio contro la Sampdoria.