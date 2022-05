Serie A, l’Inter risponde al Milan nella corsa scudetto: battuta l’Udinese 2-1

I nerazzurri sconfiggono i friulani in trasferta e non perdono il treno per il primo posto dopo la vittoria del Milan contro la Fiorentina

L'Inter vince in casa dell'Udinese per 2-1 e risponde al Milan (che oggi ha battuto la Fiorentina per 1-0) nella corsa allo scudetto. La squadra di mister Simone Inzaghi ha aperto le marcature grazie ad un bel colpo di testa di Perisic per poi raddoppiare grazie a Lautaro Martinez che, dopo aver sbagliato un rigore, mette a segno su ribattuta. Sul finale i bianconeri accorciano grazie alla rete di Pussetto (mettendo sottopressione l'Inter in diverse occasioni) ma non riescono a pareggiare il match.