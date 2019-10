Serie A, l’Inter rischia ma batte il Sassuolo: al Mapei è 4-3 per i nerazzurri

Nell’anticipo delle 12:30 l’Inter torna alla vittoria contro il Sassuolo di De Zerbi dopo due sconfitte consecutive. Al Mapei Stadium il match termina 4 a 3 con le doppiette di Lautaro Martinez e di Romelu Lukaku. Nella seconda frazione di gioco i nerazzurri si erano portati in vantaggio di 3 reti. Nel finale hanno accorciato Djuricic e Boga per i neroverdi facendo tremare la squadra di Conte. Nel primo tempo in gol anche Berardi, con dedica a Giorgio Squinzi scomparso lo scorso 2 ottobre. L’inter torna a meno uno dalla Juventus.