Serie A, l’Inter rimonta il Como: 4-3 e scudetto a un passo. Roma a -3 dalla Champions

Il 'tifo' di Gasperini stavolta ha avuto effetto. Dopo la vittoria della Juve a Bergamo, è il Como a fallire il big match di questa 32esima giornata. La squadra di Fabregas cade in casa contro l'Inter per 4-3 in una partita intensa e spettacolare. Nel primo tempo a dominare sono proprio i padroni di casa che vanno avanti 2-0 con Valle e Nico Paz, ma negli ultimissimi secondi Thuram a sorpresa accorcia. Un gol decisivo, visto che dà inizio alla rimonta nerazzurra: in apertura di ripresa il pasticcio Kempf-Butez spalanca la porta alla doppietta del francese. Poi tocca a Dumfries salire in cattedra con le due reti che ribaltano definitivamente la partita. Nel finale Da Cunha accorcia su rigore (assegnato col Var), ma non basta. L'Inter sale a -9 sul Napoli secondo e sostanzialmente blinda lo scudetto a sei partite dalla fine. Ma soprattutto la Roma 'mangia' tre punti al Como, che ora è sopra solamente di 1 punto. Al quarto posto c'è la Juve, con tre lunghezze di margine rispetto ai giallorossi.