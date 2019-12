Serie A, l’Inter dilaga a San Siro: contro il Genoa termina 4-0

L’Inter torna alla vittoria contro un Genoa sempre più in crisi. La squadra di Conte dilaga a San Siro battendo i rossoblù per 4-0. Nel primo tempo i nerazzurri si portano sopra di due gol nel giro di un minuto: al 31’ e 32’ arrivano infatti le reti di Lukaku e Gagliardini. Al 64’ arriva anche la firma di Esposito, alla prima chiamata da titolare in Serie A, per il momentaneo 3-0 dell’Inter. E’ stato l’attaccante belga a lasciare il tiro dagli undici metri al giovane calciatore, oggi titolare al posto dello squalificato Lautaro Martinez. Il quarto gol, di pregevole fattura, lo mette a segno ancora una volta Lukaku al 71’. L’Inter aggancia la Juve al primo posto in classifica a quota 42 punti.