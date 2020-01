Serie A, l’eurogol di Orsolini ferma la Fiorentina: col Bologna finisce 1-1

Orsolini ferma la Fiorentina. Al 94′ il Bologna trova il pareggio con un super gol dell’esterno mancino, che da posizione defilatissima trova un angolo incredibile su punizione e batte Dragowski. La squadra di Iachini era andata in vantaggio nel primo tempo con Benassi. Gli emiliani salgono a 23 punti mentre la Fiorentina sale a 18 allontanandosi momentaneamente dalla zona retrocessione. Ma aveva in pugno la vittoria e ora dovrà ancora leccarsi le ferite: la vittoria in campionato manca dal 30 ottobre.