Serie A, Lecce-Verona 0-1: Ngonge regala ai veneti tre punti pesanti per la salvezza

La squadra di Zafferoni torna a vincere in trasferta dopo oltre un anno

Al Via del Mare il Verona batte il Lecce 1-0. Il primo tempo finisce a reti inviolate. Gli ospiti hanno avuto diverse occasioni, i salentini hanno aspettato senza affondare il colpo. Nella ripresa, al 71', il Verona sblocca la sfida salvezza: Ngonge prende palla sulla trequarti e affonda al centro, dai 20 metri il mancino decisivo a superare Falcone. Sarà il gol che decide il match e che regala al Verona tre punti pesantissimi per la classifica. Il Verona, che torna a vincere in trasferta dopo oltre un anno, stacca lo Spezia e sale a quota 30 punti a -1 dal Lecce che ha ottenuto solo 4 punti nelle ultime undici partite.