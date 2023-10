Serie A, Lecce-Torino 0-1: Buongiorno regala tre punti a Juric

Perdono in casa i salentini, prossimi avversari della Roma in campionato il 6 novembre all'Olimpico

Al Via del Mare il Torino vince 1-0 contro il Lecce e si porta a casa tre punti importantissimi per la classifica. A decidere il match il gol al 44' di Buongiorno, al rientro dall'infortunio muscolare che lo aveva fermato un mese fa. Il difensore. Per la squadra di Juric una vittoria dopo la striscia no di 5 partite senza i tre punti. Il Lecce di D'Aversa, prossimo avversario della Roma in campionato il 6 novembre all'Olimpico, resta a metà classifica con 13 punti.