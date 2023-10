Serie A, Lecce-Sassuolo 1-1: Krstovic risponde a Berardi

Allo Stadio Via del Mare Lecce-Sassuolo finisce 1-1. A decidere il risultato i soliti Berardi e Krstovic nell'anticipo serale del venerdì. Ospiti in vantaggio al 23° grazie a un rigore trasformato dal numero dieci neroverde, concesso per fallo di mano di Baschirotto, nonostante un miglior primo tempo del Lecce. Consigli dice di no a uno scatenato Strefezza, a Gendrey e Almqvist, ma non può nulla sull'attaccante montenegrino all'inizio della ripresa. Il Lecce torna a muovere la sua classifica, il Sassuolo sale a 10 punti.