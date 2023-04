Serie A, Lecce-Sampdoria 1-1: Jesé risponde a Ceesay. Blucerchiati ancora ultimi

Un punto che non smuove la classifica. I ragazzi di Stankovic abbandonano, quasi del tutto, le speranze salvezza

Finisce 1-1 il lunch match della 30a giornata tra Lecce e Sampdoria. I pugliesi passano in vantaggio al 32' con Ceesay su assist di Strefezza. Risponde la squadra di Stankovic con orgoglio a 15 minuti dalla fine con l'ex Real Madrid Jesé. Un punto che non smuove la classifica dei blucerchiati che restano all'ultimo posto in classifica e abbandonano, quasi del tutto, le speranze salvezza. Il Lecce allontano lo Spezia e va a +2 sui liguri.