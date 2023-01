Serie A, Lecce-Milan 2-2: per i rossoneri un punto in rimonta

Non si sblocca il Milan di Pioli dopo la rimonta subìta dalla Roma domenica scorsa e l'eliminazione in Coppa Italia. Partita a due facce quella al Via del Mare. Lecce-Milan finisce ? con i padroni di casa artefici di un gran bel primo tempo chiuso in vantaggio per 2-0 grazie all'autogol di Hernandez e al gol di Baschirotto. Nella ripresa il Milan torna in partita con un gol di Leao e ottiene il pareggio con un colpo di testa di Calabria. Con questo pareggio i rossoneri vanno a -9 dal Napoli. Deluso il Lecce per un'impresa sfiorata.