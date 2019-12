Serie A, Lecce-Genoa 2-2: Falco e Tabanelli firmano la rimonta

Tanti gol e spettacolo al Via del Mare di Lecce dove la squadra di Liverani pareggia 2-2 contro il Genoa. I pugliesi sono costretti sempre ad inseguire. Apre le marcature Pandev dopo mezz’ora di gioco e poco prima del duplice fischio arriva il raddoppio di Criscito su rigore. Nella ripresa i giallorossi cambiano marcia e trovano il pari con le reti di Falco e Tabanelli. Finale intenso con due espulsioni per la squadra di Motta che resta al terzultimo posto in zona retrocessione.