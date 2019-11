Serie A, Lecce-Cagliari rinviata a causa del maltempo

Lecce-Cagliari è stata rinviata. Il nubifragio abbattutosi nelle ultime ore sul terreno di gioco del Via del Mare ha reso il campo impraticabile e ha costretto il direttore di gara a rimandare il match. L’arbitro Mariani ha effettuato 3 sopralluoghi insieme ai capitani delle due squadre, Nainggolan e Lucioni, per valutare le condizioni del terreno di gioco, nei quali il pallone non rimbalzava minimamente. Il posticipo della tredicesima giornata di Serie A non si giocherà quindi questa sera. Prima della decisione definitiva dell’arbitro di Aprilia lo stadio è anche rimasto al buio per qualche minuto a causa di un blackout.