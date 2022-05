Serie A, Leao regala tre punti preziosi al Milan. Super Belotti contro l’Empoli

La Fiorentina cade a San Siro per un errore di Terracciano ed è ancora a meno due dalla Roma con una partita in più, il Torino vince in rimonta grazie al Gallo, subentrato

Redazione

Rafael Leao regala tre punti preziosissimi al Milan, tre punti (quasi) che profumano di scudetto. Contro la Fiorentina, alla terza sconfitta di fila in campionato e ormai (quasi) fuori dalla lotta per l'Europa (sono a meno due dalla Roma con una partita in più), i rossoneri sfruttano al massimo un errore di Pietro Terracciano e allungano sull'Inter, impegnato alle 18 contro l'Udinese in trasferta.

Il Torino, invece, supera per 3-1 l'Empoli (che finisce la partita in nove) grazie alla tripletta di Andrea Belotti da subentrato. Due rigori per il Gallo e più il gol al 97' ribaltano la rete del primo tempo di Szymon Zurkowski.